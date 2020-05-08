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В Севастополе накануне 9 мая установили инсталляции с датами «Великой Отечественной войны» и противотанковым «ежом». На центральной улице Генерала Петрова вывесили баннер с портретом Сталина и надписью «Это наша победа».
Об этом сообщает «Крым.Реалии».
Инсталляции выставили на центральных площадях Севастополя: надпись «9 мая» разместили возле Матросского клуба на площади Ушакова. С другой стороны площади установили цифры «75» и «1941-1945».
Посреди урезанной во время недавней реконструкции клумбы на площади Лазарева также расставили украшения в виде военных дат. В отверстия всех инсталляционных сооружений вложили ветки сирени. По замыслу авторов это должно символизировать «сирень победы».
Накануне праздника коммунисты растянули вдоль оживленной трассы большой баннер с портретом Сталина. Возле портрета надпись — «Это наша победа».
Российские власти Севастополя также обязали автоперевозчиков и руководителей госпредприятий разместить на транспорте праздничные наклейки.
Издание сообщает, что в Севастополе 9 мая проведут ряд торжественных мероприятий, несмотря на эпидемию коронавируса и режим самоизоляции граждан. В частности, состоится парад кораблей и авиации.
Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал горожан воздержаться от массовых мероприятий 9 мая, чтобы не нарушать нормы карантина.
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В Севастополе накануне 9 мая установили инсталляции с датами «Великой Отечественной войны» и противотанковым «ежом». На центральной улице Генерала Петрова вывесили баннер с портретом Сталина и надписью «Это наша победа».
Об этом сообщает «Крым.Реалии».
Инсталляции выставили на центральных площадях Севастополя: надпись «9 мая» разместили возле Матросского клуба на площади Ушакова. С другой стороны площади установили цифры «75» и «1941-1945».
Посреди урезанной во время недавней реконструкции клумбы на площади Лазарева также расставили украшения в виде военных дат. В отверстия всех инсталляционных сооружений вложили ветки сирени. По замыслу авторов это должно символизировать «сирень победы».
Накануне праздника коммунисты растянули вдоль оживленной трассы большой баннер с портретом Сталина. Возле портрета надпись — «Это наша победа».
Российские власти Севастополя также обязали автоперевозчиков и руководителей госпредприятий разместить на транспорте праздничные наклейки.
Издание сообщает, что в Севастополе 9 мая проведут ряд торжественных мероприятий, несмотря на эпидемию коронавируса и режим самоизоляции граждан. В частности, состоится парад кораблей и авиации.
Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал горожан воздержаться от массовых мероприятий 9 мая, чтобы не нарушать нормы карантина.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный