В Севастополе накануне 9 мая установили инсталляции с датами «Великой Отечественной войны» и противотанковым «ежом». На центральной улице Генерала Петрова вывесили баннер с портретом Сталина и надписью «Это наша победа».

Об этом сообщает «Крым.Реалии».

Инсталляции выставили на центральных площадях Севастополя: надпись «9 мая» разместили возле Матросского клуба на площади Ушакова. С другой стороны площади установили цифры «75» и «1941-1945».

Посреди урезанной во время недавней реконструкции клумбы на площади Лазарева также расставили украшения в виде военных дат. В отверстия всех инсталляционных сооружений вложили ветки сирени. По замыслу авторов это должно символизировать «сирень победы».

Накануне праздника коммунисты растянули вдоль оживленной трассы большой баннер с портретом Сталина. Возле портрета надпись — «Это наша победа».

Российские власти Севастополя также обязали автоперевозчиков и руководителей госпредприятий разместить на транспорте праздничные наклейки.

Издание сообщает, что в Севастополе 9 мая проведут ряд торжественных мероприятий, несмотря на эпидемию коронавируса и режим самоизоляции граждан. В частности, состоится парад кораблей и авиации.

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал горожан воздержаться от массовых мероприятий 9 мая, чтобы не нарушать нормы карантина.