Конституционный суд Молдовы приостановил действие поправок к закону «О Службе информации и безопасности», которые выводят СИБ из-под контроля президента и возвращают под контроль парламента.

Об этом сообщает TV8.

Суд рассмотрел запрос депутата от партии «Действие и солидарность» (PAS) Сергея Литвиненко и решил приостановить поправки к закону «О СИБ» до тех пор, пока КС не примет окончательное решение по этому вопросу.

В суде отметили, решение было принято «чтобы избежать негативных последствий для конституционного строя».

Напомним, ранее избранный президент Молдовы Майя Санду заявила о попытке парламента страны захватить власть.