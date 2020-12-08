Президент США Дональд Трамп раскритиковал проведение выборов президента, сравнив их с ситуацией в «странах третьего мира».

Об этом со ссылкой на CNN сообщает Новое время.

Глава Белого дома отметил, что результаты были «сфальсифицированы» и пообещал в ближайшее время показать «много важного и интересного».

— Это позор для нашей страны. Это похоже на страну третьего мира, эти бюллетени сыплются отовсюду с использованием устройств, которые неизвестно кому даже принадлежат, и о которых никто ничего не знает, — заявил Трамп.

13 ноября в США закончили подсчет голосов во всех штатах. Победителем президентских выборов стал кандидат от Демократической партии Джо Байден — он получил 306 голосов выборщиков при 270 необходимых. У Дональда Трампа — 232 голоса.

Байден получил на выборах больше голосов, чем любой другой кандидат в истории США.

Трамп отказывается признать свое поражение и называет выборы сфальсифицированными. В то же время он заявил, что готов покинуть пост президента, если коллегия выборщиков отдаст победу на выборах Байдену.