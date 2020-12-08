Канада заказала достаточное количество потенциальных вакцин от коронавируса, чтобы сделать прививки всему населению несколько раз.

Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо, цитирует Bloomberg.

Канада с населением около 38 млн человек уже заказала в общей сложности более 266 миллионов доз вакцины от коронавируса (по данным трекера контрактов на вакцины от Bloomberg). Если все зарезервированные вакцины будут одобрены, то канадцы смогут сделать прививку от коронавируса не менее трех раз — это при условии, если нужно будет вводить двойную дозу. Если вводить будут по одной, каждого можно будет вакцинировать 7 раз.

Страна недавно вдвое увеличила заказ вакцины в компании Moderna — до 40 миллионов доз. А на следующей неделе в Канаду прибудут первые 249 тысяч доз от другого поставщика — Pfizer и BioNTech.

— Первые канадцы будут вакцинированы на следующей неделе, если на этой неделе мы получим одобрение Министерства здравоохранения Канады. Это продвинет нас вперед по календарю вакцинации, - сказал Джастин Трюдо.

Сейчас страна продолжает бороться с коронавирусом — ежедневно там в среднем по 6 тысяч новых больных. Из-за этого в Канаде начали действовать новые карантинные ограничения.

Напомним, 90-летняя женщина из Северной Ирландии стала первым человеком, получившим прививку от коронавируса в Британии, которая первой среди стран Запада во вторник начала массовую вакцинацию населения.