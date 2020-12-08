Оккупационные власти Крыма могут «национализировать» недвижимость, которую оставили владельцы. Бесхозное имущество передадут в муниципальную собственность по инициативе оккупационных администраций.
Об этом заявил так называемый «замглавы комитета по регистрации и кадастру» Алексей Костин, передает РИА Новости.
По его словам, брошенное имущество могут признать муниципальным через год после постановки объекта на соответствующий учет.
– Чтобы реализовать эту возможность представитель муниципалитета должен обратиться в суд с требованием признать право муниципальной собственности на данное имущество, - отметил Костин.
Также сообщается, что оккупационная администрация района или города должна подать документы с подтверждением того, что хозяин недвижимости неизвестен либо отказался от нее.
Напомним, в 2017 году оккупационные власти Крыма предлагают прекратить права собственности на участки и недвижимость, оформленные в Украине.
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Оккупационные власти Крыма могут «национализировать» недвижимость, которую оставили владельцы. Бесхозное имущество передадут в муниципальную собственность по инициативе оккупационных администраций.
Об этом заявил так называемый «замглавы комитета по регистрации и кадастру» Алексей Костин, передает РИА Новости.
По его словам, брошенное имущество могут признать муниципальным через год после постановки объекта на соответствующий учет.
– Чтобы реализовать эту возможность представитель муниципалитета должен обратиться в суд с требованием признать право муниципальной собственности на данное имущество, - отметил Костин.
Также сообщается, что оккупационная администрация района или города должна подать документы с подтверждением того, что хозяин недвижимости неизвестен либо отказался от нее.
Напомним, в 2017 году оккупационные власти Крыма предлагают прекратить права собственности на участки и недвижимость, оформленные в Украине.