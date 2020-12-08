Оккупационные власти Крыма могут «национализировать» недвижимость, которую оставили владельцы. Бесхозное имущество передадут в муниципальную собственность по инициативе оккупационных администраций.

Об этом заявил так называемый «замглавы комитета по регистрации и кадастру» Алексей Костин, передает РИА Новости.

По его словам, брошенное имущество могут признать муниципальным через год после постановки объекта на соответствующий учет.

– Чтобы реализовать эту возможность представитель муниципалитета должен обратиться в суд с требованием признать право муниципальной собственности на данное имущество, - отметил Костин.

Также сообщается, что оккупационная администрация района или города должна подать документы с подтверждением того, что хозяин недвижимости неизвестен либо отказался от нее.

Напомним, в 2017 году оккупационные власти Крыма предлагают прекратить права собственности на участки и недвижимость, оформленные в Украине.