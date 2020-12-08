В России с начала пандемии зафиксировали 2 515 009 случаев заболевания COVID-19. Россия уверенно держится на четвертом месте в мире по количеству случаев заражения.

Согласно данным оперативного штаба РФ, за минувшие сутки выявлено 26 097 новых больных. Умерли за 7 декабря 562 — количество общих смертей возросло до 44 159.

Выздоровели за время пандемии 1 981 526 россиян. За прошлые сутки — 24 938 человек.

Всего в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, COVID-19 подтвердили 66 422 058 человек. Умерли — 1 532 418 людей. На первом месте по количеству заболеваний и смертей США (14 397 135 / 278 806).