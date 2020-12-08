По предварительным прогнозам, бюджет Николаева в 2021 году будет как минимум на 20% меньше, чем бюджет текущего года.
Об этом сказал Николаевский городской голова в прямом эфире в соцсетях, пишут НикВести.
— В этом году бюджет у нас плохой, а в следующем будет еще меньше. Мы сегодня прогнозируем бюджет меньше, чем в этом году, как минимум на 20%, — сказал Александр Сенкевич.
Ранее сообщалось, что из-за пандемии COVID-19 на 1 сентября бюджет области недополучил 92 миллиона гривен.
Также напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что к концу 2020 года недопоступления в городской бюджет составят порядка 200 миллионов гривен.
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По предварительным прогнозам, бюджет Николаева в 2021 году будет как минимум на 20% меньше, чем бюджет текущего года.
Об этом сказал Николаевский городской голова в прямом эфире в соцсетях, пишут НикВести.
— В этом году бюджет у нас плохой, а в следующем будет еще меньше. Мы сегодня прогнозируем бюджет меньше, чем в этом году, как минимум на 20%, — сказал Александр Сенкевич.
Ранее сообщалось, что из-за пандемии COVID-19 на 1 сентября бюджет области недополучил 92 миллиона гривен.
Также напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что к концу 2020 года недопоступления в городской бюджет составят порядка 200 миллионов гривен.