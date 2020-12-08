По предварительным прогнозам, бюджет Николаева в 2021 году будет как минимум на 20% меньше, чем бюджет текущего года.

Об этом сказал Николаевский городской голова в прямом эфире в соцсетях, пишут НикВести.

— В этом году бюджет у нас плохой, а в следующем будет еще меньше. Мы сегодня прогнозируем бюджет меньше, чем в этом году, как минимум на 20%, — сказал Александр Сенкевич.

Ранее сообщалось, что из-за пандемии COVID-19 на 1 сентября бюджет области недополучил 92 миллиона гривен.