Сегодня, 2 декабря, прокуратура по делу о взяточничестве бывшего президента Франции Николя Саркози потребовала приговорить его к тюремному заключению сроком на четыре года, из которых он должен отбыть два года.

65-летний Николя Саркози, оказавшийся на скамье подсудимых, обвиняется в попытке подкупа судьи, устроившегося на пенсию, в обмен на инсайдерскую информацию о расследовании финансирования его предвыборной кампании, пишет ZN.ua.

Прокуратура потребовала такого же наказания для адвоката и сообвиняемого Саркози Тьерри Херцога, а также для судьи Жильбера Азиберта.

Прокуратура требует, чтобы Герцог также должен быть лишен права на получение адвокатского статуса на пять лет.

Николя Саркози, руководивший Францией с 2007 по 2012 год, в понедельник заявил суду, что он «никогда не совершал ни малейшего коррупционного акта», и пообещал пройти «весь путь», чтобы очистить свое имя на знаменательном судебном процессе.

Обвинения в коррупции и распространении влияния - среди нескольких судебных дел против него - предусматривают максимальное наказание в виде 10 лет и штраф в размере одного миллиона евро (1,2 миллиона долларов).

В понедельник, впервые защищаясь в суде, Николя Саркози сказал, что ему нравится перспектива справедливого судебного разбирательства после того, как его «тащили по грязи шесть лет».

Прокуроры говорят, что он и Герцог пытались подкупить судью Азиберта в обмен на информацию о расследовании утверждений, что Николя Саркози получал незаконные выплаты от покойной наследницы L'Oreal Лилиан Беттанкур во время своей президентской кампании 2007 года.

Французские СМИ отмечают, что это первый в послевоенной истории Франции суд, когда бывший президент предстал на процессе лично. До Николя Саркози в 2011 году судили еще одного бывшего президента — Жака Ширака за фиктивные должности в парижской мэрии в бытность Ширака мэром французской столицы. Но по причине состояния здоровья он никогда не появлялся на скамье подсудимых.

Напомним, в июне прошлого года кассационный суд Парижа отклонил ходатайство бывшего президента Франции Николя Саркози, который выступал против передачи в суд дела, по которому он обвиняется в попытках давления на следствие, в том числе путем подкупа.