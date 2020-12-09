Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин встретился с послом Канады в Киеве Ларисой Галадзой. Стороны обсудили резервирование вакцины от COVID-19 для Украины, расследование авиакатастрофы рейса PS752, а также инвестиции Канады в Украину.

Об этом Евгений Енин рассказал на своей странице в Facebook.

— Сегодня встретился с послом Канады Ларисой Галадза. Начну, пожалуй, с самого актуального — вакцина — Covid-19. Понимая важность вопроса и учитывая топовые позиции Канады в возможностях бронирования вакцины против коронавируса, обратился к канадским партнерам о помощи в получении партии вакцин для украинских граждан! Надеюсь на позитивное сотрудничество в этом важном вопросе, обязательно держать в курсе, — написал заместитель министра.

Евгений Енин обсудил с канадской стороной трагедию борта PS752.

— С канадской стороной мы «сверили часы» по совместному плану действий в вопросе расследования катастрофы. И, вместе с этим, не менее важным остается вопрос обеспечения получения надлежащей компенсации родственникам жертв. Работаем в этом направлении, — написал заместитель главы МИД.

Евгений Енин также сообщил, что канадская сторона заверила, что и впредь будет способствовать реформам в Украине, в частности в сфере судебной ветви власти.

— Отдельно обсудили состояние реализации канадских инвестиционных проектов в нашей стране. И, конечно, не упускаем возможности делать уверенные шаги к столь необходимой модернизации Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой. Уверен непременно начнем переговоры в этом направлении, — резюмировал Евгений Енин.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов попросил США предоставить вакцину от COVID в режиме экстренного применения.