Победитель президентских выборов в США демократ Джо Байден официально объявил о выдвижении экс-командира Центрального командования США генерала в отставке Ллойда Остина на должность нового министра обороны страны.

Об этом Джо Байден объявил в развернутой публикации, вышедшей во вторник на сайте издания The Atlantic

— Сегодня я прошу Ллойда Остина еще раз выполнить миссию для Соединенных Штатов Америки — на этот раз на посту главы Министерства обороны. Я знаю, что он прекрасно справится с этой задачей, — подчеркнул Джо Байден.

Если Ллойд Остин пройдет все необходимые процедуры для утверждения в должности, он станет первым афроамериканцем во главе оборонного ведомства.

Напомним, 24 ноября избранный президентом США демократ Джо Байден лично объявил о ключевых назначениях в его администрацию.