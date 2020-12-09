Важные и гуманитарные вопросы, о которых было договорено во время саммита в «Нормандском формате» 9 декабря, не выполняются из-за ультиматумов России.

Об этом в комментарии УНН заявил председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук.

— Давайте возьмем основные пункты. Первый - об обмене удерживаемых лиц. Украина месяц назад подала списки со своей стороны. Встречных списков мы не получили. Не может быть обмен односторонним. Второй - КПВВ. Украина дополнительно построила два пункта на современном уровне, они готовы к работе. Там есть возможность и отдохнуть, и получить консультации, есть возможность получить пенсию тем, кто в этом нуждается. То есть, это не политический, а социальный вопрос. Третий - разминирование. Украина предложила 19 точек разминирования, - отметил Леонид Кравчук, говоря о выполнении прошлогодних договоренностей.

По его словам, Украина со своей стороны делает все, чтобы выполнить другие вопросы, которые поднимались в Париже. В то же время, подчеркивает глава украинской делегации, в договоренностях есть такие пункты, которые невозможно выполнить в одностороннем порядке.

— То есть, они действуют тогда, когда есть соответствующие действия навстречу. Если такого нет и российская сторона блокирует ... а она блокирует, это я вам говорю как свидетель. Нельзя эти вопросы привязывать к политическим, как это делает Россия. Она говорит: сначала политические вопросы, потом все остальные. И если те политические вопросы, которые они хотят нам диктовать, а не просто обсудить, мол, не будут решаться, то другие тоже не будут решаться - так заявляют официально на видеоконференциях (в ТКГ - прим.), - сообщил он.

По его словам, к такой риторике прибегает и представитель России в ТКГ Борис Грызлов и другие, присутствующие «от ОРДЛО» на видеоконференции.

— Поэтому я и говорю, что практические вопросы жизни людей, социальные вопросы, гуманитарные - которые были одними из важных на высшем уровне обсуждения в «нормандской формате» 9 декабря, не выполняются только потому, что, с точки зрения России, не решаются политические вопросы, которые они толкуют по-своему, а не так, как они записаны. Я не говорю, что Украина все делает в полном объеме, идеально, но мы должны делать вместе. Только при таких условиях можно говорить о выполнении этих договоренностей, - отметил Леонид Кравчук.

Он напомнил, что среди других, финальное коммюнике встречи в Париже подписал и президент РФ Владимир Путин, и он «подписал их не для Украины».

— Он их подписал. Это означает, что российские власти должны также действовать. А они говорят одно, а делают другое, - подчеркнул глава украинской делегации.

На вопрос о том, насколько можно говорить о конструктиве «Нормандского формата» из-за упомянутых результатов, собеседник ответил, что выполнение договоренностей, достигнутых на встречах четверки, является задачей именно ТКГ.

— На сегодня такая ситуация и такая структура, что «нормандский формат» принимает решение, а площадка для выработки путей, предложений и конкретных шагов, возлагается на минский переговорный процесс, то есть на Трехстороннюю контактную группу. Они сами соответствующих практических шагов в этом плане не осуществляют ... Все есть, но оно не действует только потому, что Россия на передний план ставит политические вопросы, а потом все остальные - вопросы безопасности, гуманитарные и тому подобное. Она о других вопросах говорит прямо: эти вопросы не будут решаться до тех пор, пока не будут решены политические вопросы, - сказал он.

Комментируя разговоры о плане «Б» по Донбассу, Кравчук отметил, что Украина «изучает этот вопрос».

— Есть соответствующее заявление секретаря Совета безопасности и обороны Украины господина Данилова о том, что они готовят решение об усилении действия по урегулированию ситуации на Донбассе. Это и есть, по сути, план «Б». Если мы и в дальнейшем будем чувствовать, что движения вперед нет, и все блокируется абсолютно сознательно, а не случайно, то, моя позиция такова, что мы должны искать другие пути давления на Россию - другие возможности, другие формы, - добавил он.

9 декабря 2019 года в Париже в Елисейском дворце состоялся саммит глав государств и правительств стран «нормандской четверки» - Франции, Германии, России и Украины. По итогам встречи стороны согласовали ряд договоренностей, среди которых - определить новые КПВВ, провести обмен удерживаемых лиц, ввести прекращения огня и тому подобное.