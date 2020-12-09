Ситуация с распространением коронавирусной болезни в Украине стабилизировалась. В стране уменьшилось количество заболевших, а также количество госпитализаций.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, в Украине удалось сбить «ураганное распространение коронавируса» за счет введенных ранее карантинных ограничений.

– Ситуация по количеству больных полностью стабилизировалась на сегодняшний день. Если мы сравниваем недельную статистику, мы видим уменьшение количества больных, уменьшение количества госпитализированных, - сказал Степанов.

Министр отметил, что уменьшение количества новых заражений не связано с уменьшением тестирований, а наоборот - количество тестирований сократилось из-за уменьшения заболеваемости.

– На сегодняшний день мы тестируем людей, которые имеют признаки коронавирусной болезни или поступают в больницу с пневмонией. Я имею в виду тестирование методом ПЦР. Итак, когда уменьшается количество обращений людей, которые имеют признаки респираторного заболевания, то уменьшается и количество тестирований, - добавил Степанов.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки подтвердили 12 585 новых случаев коронавируса. При этом выздоровели почти на 2 тысячи человек больше.