За 1,3 секунды до запуска двигателей первого прототипа межпланетного многоразового космического корабля компании Илона Маска Spacex Starship, который должен был совершить «прыжок» на 15 километров, старт был автоматически отменен.

Об этом сообщается в Twitter компании.

Восьмую тестовую модель многоразового межпланетного корабля Starship планировали запустить на 15 километров и после осуществить управляемую вертикальную посадку обратно на стартовую площадку в 00:37 по Киеву.

В SpaceX позже сообщили, что запуск, который в онлайне ждали полмиллиона человек был автоматически отменен, вероятно, из-за проблем с двигателем. В среду, 9 декабря, запланорована вторая попытка старта.

Накануне Маск отмечал, что «вероятность ⅓ (33.3% - ред) запуск пройдет успешно».

Старший инженер SpaceX по полетам на Марс Ларс Блэкмор в 23:15 по Киеву написал в Twitter: «Сегодня мы увидим, возможен новый способ полета (падение?). Это большой шаг к 100% многократных ракет, которые смогут доставить нас на Луну и Марс. Возможно, не получится с первого раза, поэтому пожелайте нам удачи!».

Как отмечает Spacex, следующая тестовая модель Starship 9 и 10 уже почти готовы к запускам, а 11,12,13,14,15 и 16-модификации Starship сейчас изготавливаются.

В тестовом прототипе SN8, в отличие от ракеты-носителя Falcon 9, где установлены двигатели Merlin, подъемную мощность обеспечивают три двигателя Raptor.