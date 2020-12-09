Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что новоизбранные депутаты уже внесли около 45 кандидатур в состав нового исполкома горсовета.

Информация прозвучала в среду, 9 декабря, перед началом заседания исполкома горсовета, - передает корреспондент НикВести.

Мэр считает, что в таком случае рабочий орган горсовета попросту «превратится в сессию».

— Сегодня идут разговоры о том, каким должен быть состав исполкома. Если посчитать всех людей, которых новоизбранные депутаты хотят включить в состав исполкома, то там их выходит где-то 45. Мы не можем собрать 12, как видите, а у нас исполком в сессию превратится из рабочего органа, - сказал Александр Сенкевич.