Депутаты Николаевского областного совета VIII созыва вступили в полномочия и официально приступили к выполнению своих обязанностей.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Сегодня, 9 декабря, в сессионном зале Николаевского облсовета проходит первая торжественная сессия Николаевского областного совета, избранного по итогам местных выборов 25 октября.

Заседание открыл глава Николаевской областной территориальной избирательной комиссии Федор Барбалат. Он озвучил информацию об итогах выборов и поздравил новоизбранных депутатов.

— Позвольте мне поздравить вас с избранием и пожелать плодотворной работы на благо Николаевщины и всей Украины, - сказал Федор Барбалат.

В повестке дня сессии есть вопросы об избрании главы Николаевского областного совета и его заместителей. До избрания главы облсовета, принято решение о том, что председательствовать на заседании будет Иван Кухта.

Как известно, на эту должность претендует представитель партии «Слуга народа» Анна Замазеева. Фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь», «Наш край» и «За Майбутнє» объявили, что не будут выдвигать претендентов на должность главы облсовета.

Ранее сообщалось, что депутат Николаевского областного совета Анна Замазеева, которую партия «Слуга народа» определила кандидатом на пост главы областного совета, рассказала, что она в указанной должности будет добиваться объединения усилий представителей всех политических сил в совете, а также займется поиском инвестиций.