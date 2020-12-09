Соцсети Twitter опубликовала отчет о самых популярных твитах уходящего года, а также поделились информацией о том, какие люди и темы были наиболее интересны пользователям.

Об этом свидетельствует отчет Twitter за 2020 год.

Наиболее популярные хештеги 2020 — #COVID19 (почти 400 миллионов упоминаний) #BlackLivesMatter #StayHome.

Самые популярные эмодзи в 2020.

Больше всего ретвитов в 2020 набрала публикация о смерти актера Чедвика Боузман, она же стала популярной за время работы Twitter, набрав более 7 миллионов реакций.

На четвертом месте в топе ретвитов.

Наиболее упоминаемые люди в Twitter за 2020.