Европейский парламент и переговорщики из Совета ЕС во вторник договорились о реформе Визовой информационной системы (VIS), которую в ЕС используют для регистрации и проверки лиц, обращающихся за краткосрочной шенгенской визой.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

Во вторник стороны достигли политического согласия по реформе. Сейчас на техническом уровне продолжиться обсуждение остальных аспектов, которые, как ожидается, будут согласованы до конца этого года.

Согласно предложенным правилам, VIS будет включать информацию не только о краткосрочных визах, как было ранее, но также охватывать долгосрочные визы и вид на жительство, поскольку эти документы позволяют свободное передвижение в пределах Шенгенской зоны. Регистрация этих документов в централизованной базе данных поможет органам власти проверить их подлинность и действительность.

Кроме того, в VIS будет внесен скан страницы с биографическими данными проездного документа. Это должно упростить возвращение нелегальных граждан третьих стран.

Прежде чем выдавать визу или вид на жительство, новые правила позволят усилить предварительную проверку заявителя в соответствующих базах данных о безопасности и миграции, среди которых Шенгенская информационная система (SIS), Система въезда-выезда (EES), ETIAS, Eurodac, данные Европола , ECRIS-TCN и соответствующие базы данных Интерпола о проездных документах.

В целях борьбы с торговлей детьми в соответствии с новыми правилами возраст для снятия отпечатков пальцев у детей будет снижен с 12 до 6 лет. Также будет введена верхняя граница: отпечатки пальцев лиц старше 75 лет не включаются в VIS.

Визовая информационная система работает с 2011 года. Это база данных, которая помогает визовым, пограничным, миграционным органам проверять граждан третьих стран, которым требуется краткосрочная виза для поездки в Шенгенскую зону.