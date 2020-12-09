Депутат Николаевского областного совета Татьяна Демченко считает, что облгосадминистрация обязана как можно скорее передать депутатам проект бюджета области на 2021 год.

С таким обращением Татьяна Демченко выступила сегодня, 9 декабря, на сессии Николаевского областного совета, - передает корреспондент НикВести.

Во время обсуждения повестки дня заседания Татьяна Демченко выступила с предложением о рассмотрении двух ее депутатских запросов. Первый о предоставлении депутатам, руководителям фракций проекта бюджета Николаевской области на 2021 год.

— В связи с тем, что согласно статьи 77 Бюджетного Кодекса у нас установлены четкие сроки до 25 декабря принять бюджет, а на сегодняшнюю сессию в повестке дня нет вопроса касательно создания постоянных комиссий, что делает невозможным нашей бюджетной комиссии отработать проект бюджета области на 2021 год. Поэтому, я предлагаю принять решение сессии о том, чтобы поручить Николаевской ОГА предоставить руководителям фракций проект бюджета на 2021 год для его изучения и отработки, - сказала Татьяна Демченко.

Еще одно предложение депутата касалось перераспределения денег бюджета области текущего года.

— Уважаемые коллеги, в связи со сложной ситуацией в нашей области по вопросу борьбы с коронавирусом и наличием определенного финансового ресурса в областном бюджете, который не будет использован до конца года в силу разных причин, я считаю, что есть срочная необходимость направить деньги на борьбу с коронавирусом. Поэтому, предлагаю принять решение сессии облсовета о том, чтобы ОГА срочно подготовила вопрос на рассмотрение сессии областного совета о внесении изменений в бюджет 2020 года, где предусмотреть расходы на борьбу с коронавирусной болезнью и выплату необходимых сумм на зарплату нашим медикам до конца этого года, а также проинформировать депутатский корпус и жителей нашей области об использовании денег областного бюджета, которые были выделены немалые в этом году на борьбу с коронавирусом, - сказала Татьяна Демченко.

За предложение депутата о включении вопросов в повестку дня проголосовали 50 депутатов облсовета, 1 был против, двое воздержались, 10 не голосовали.

Как известно, сегодня депутаты Николаевского облсовета 8 созыва приступили к выполнению своих обязанностей.