В Харькове в среду, 9 декабря, проходит первая сессия горсовета нового созыва, на которой мэром города признали Геннадия Кернеса, несмотря на его длительное отсутствие.

Сессию транслировали онлайн.

— В соответствии с указанными выше законами Кернес с этого времени приобретает полномочия Харьковского городского головы, - сказала председатель Харьковской территориальной избирательной комиссии Ольга Мозговая.

Она отметила, что присягу принимает лицо, которое впервые было избрано мэром, а Геннадий Кернес избран Харьковским городским головой не впервые и принимал присягу 24 ноября 2010 года, что подтверждается записью в трудовой книжке.

4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала избранным городским головой нынешнего градоначальника Геннадия Кернеса, который набрал самое большое количество голосов избирателей, принявших участие в выборах. За него проголосовали 195 044 избирателей (60,34%).

Кернес не появлялся на публике с конца августа, когда у него диагностировали COVID-19 и двустороннее воспаление легких. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали в Берлин на лечение в клинику «Шарите». 2 октября бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс сообщил, что Кернес получил отрицательный тест на COVID-19. Мэрия Харькова уже несколько раз опровергала слухи о смерти Кернеса.