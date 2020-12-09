Прокуратура Дании предъявила обвинение в шпионаже гражданину России. Его подозревают в предоставлении датских энергетических технологий российской разведке.

Об этом сообщает Reuters.

По словам прокурора, россиянин находится под стражей с июля 2020 года.

По данным издания Politiken, гражданин Российской Федерации в обмен на информацию получал деньги.

В случае вынесения приговора, ему грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, ранее в России Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии бывшего украинского футболиста Василия Василенко по делу о шпионаже.