Прокуратура Дании предъявила обвинение в шпионаже гражданину России. Его подозревают в предоставлении датских энергетических технологий российской разведке.
Об этом сообщает Reuters.
По словам прокурора, россиянин находится под стражей с июля 2020 года.
По данным издания Politiken, гражданин Российской Федерации в обмен на информацию получал деньги.
В случае вынесения приговора, ему грозит до шести лет лишения свободы.
Напомним, ранее в России Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии бывшего украинского футболиста Василия Василенко по делу о шпионаже.
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Прокуратура Дании предъявила обвинение в шпионаже гражданину России. Его подозревают в предоставлении датских энергетических технологий российской разведке.
Об этом сообщает Reuters.
По словам прокурора, россиянин находится под стражей с июля 2020 года.
По данным издания Politiken, гражданин Российской Федерации в обмен на информацию получал деньги.
В случае вынесения приговора, ему грозит до шести лет лишения свободы.
Напомним, ранее в России Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии бывшего украинского футболиста Василия Василенко по делу о шпионаже.