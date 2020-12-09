Российские власти исключают возможность встречи президента Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским в ближайшее время. Для таких переговоров пока нет субстанции.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, встреча ради встречи не нужна никому. Он также отметил, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского должна быть хорошо подготовлена, и этим занимаются помощники президентов.

— Но им нужна какая-то субстанция, за которую можно уцепиться, чтобы на нее уже какие-то понимания нанизывать, а здесь у нас нет субстанции, - заявил Дмитрий Песков.

По его мнению, такой субстанцией могло бы стать выполнение договоренностей нормандского саммита в Париже, который прошел 9 декабря 2019 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кремле исключают проведение нормандского саммита в ближайшее время.

Ранее Владимир Путин остался доволен результатами встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.