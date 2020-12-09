Депутаты Николаевского областного совета приняли решение о том, чтобы повторно напечатать бюллетени для голосования на выборах главы облсовета из-за нарушений процедуры их подготовки представителями счетной комиссии.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Как известно, на должность главы облсовета была выдвинута одна кандидатура - представительницы партии «Слуга народа» Анны Замазеевой.

Во время перерыва в заседании сессии счетная комиссия подготовила сессионный зал для голосования и распечатала необходимое количество бюллетеней.

Однако, у депутата облсовета Андрея Закусилова были претензии относительно соблюдения ими процедуры, предусмотренной регламентом облсовета. По его словам, глава и секретарь комиссии должны были подписывать бюллетени в сессионном зале, а не в какой-то подготовительной комнате, как это было сделано.

На это представитель счетной комиссии, депутат от «Слуги народа» Антон Табунщик заявил, что это часть сессионного зала.

— Так это часть сессионного зала. Подготовительная комната является составной частью сессионного зала, - сказал Антон Табунщик.

Председательствующий на заседании депутат Иван Кухтак также не увидел в этом нарушений.

— Если у вас есть вопросы - можете подойти и ознакомиться с бюллетенями. Они были подписаны в сессионном зале главой комиссии и секретарем в присутствии членов комиссии. Я не вижу в этом никаких претензий и проблемы. Вы хотите обратно изготовить бюллетени для голосования? Затянуть время? Для чего? Никто не нарушает регламент, двигаемся только в рамках регламента, - сказал Иван Кухта.

На необходимости перепечатать бюллетени для голосования настоял также представитель «Нашего края» Юрий Кормышкин. Он предложил напечатать 64 бюллетеня, чтобы их подписывали секретарь и глава при выдаче депутатам непосредственно в сессионном зале. В итоге было решено объявить перерыв в заседании, чтобы перепечатать бюллетени, а напечатанные ранее - погасить.