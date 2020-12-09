Врачи и ученые опасаются третьей волны коронавируса во Франции. В правительстве страны отмечают, что третья волна уже началась в США и некоторых азиатских странах.

Об этом заявил официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь, сообщает Le Parisien.

– Существует риск третьей волны, которая уже имеет место в Соединенных Штатах и некоторых странах Азии. Этот риск существует, и я думаю, что французы полностью его интегрировали, - объясняет Габриэль Атталь.

Франция «все еще далека от поставленной правительством цели по снижению уровня заражения COVID-19 ниже порога в 5000» человек в день, предупредил глава генеральной дирекции министерства здравоохранения Жером Саломон, заявив, что этой цели будет трудно достичь.

Он отметил, что медики по-прежнему сталкиваются с риском возобновления эпидемии - в течение нескольких дней уровень заражения больше не снижается.

Врачи и ученые во Франции уже опасаются возобновления эпидемии COVID-19 в январе, феврале или марте.

– Это может произойти в любой момент, если мы слишком сильно расслабимся, - резюмирует Саймон Кошемез, эпидемиолог из Института Пастера, чьи расчеты определяют выбор правительства.

Медики считают, что самый рискованный момент, который может повлиять на показатели заболеваемости - встречи семей и друзей по случаю праздников.

Заведующий отделением неотложной помощи парижской больницы Жоржа-Помпиду, профессор Филипп Жувен считает, что для всех было бы полезно «пройти обследование перед праздниками, уменьшить социальное взаимодействие за неделю до этого и отдохнуть».