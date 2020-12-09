В связи с ремонтом водопровода 10 и 11 декабря в Николаеве перекроют движение на участке дороги по улице Чкалова.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Николаевского городского совета.

Для проведения ремонтно-восстановитльных работ движение транспорта перекроют по улице Чкалова в Центральном районе, от улицы Фалеевской до Декабристов.

Ранее сообщалось, что с инспекторской дороги водовода «Днепр-Николаев» неизвестные продолжают воровать плиты.