В связи с ремонтом водопровода 10 и 11 декабря в Николаеве перекроют движение на участке дороги по улице Чкалова.
Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Николаевского городского совета.
Для проведения ремонтно-восстановитльных работ движение транспорта перекроют по улице Чкалова в Центральном районе, от улицы Фалеевской до Декабристов.
Ранее сообщалось, что с инспекторской дороги водовода «Днепр-Николаев» неизвестные продолжают воровать плиты.
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В связи с ремонтом водопровода 10 и 11 декабря в Николаеве перекроют движение на участке дороги по улице Чкалова.
Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Николаевского городского совета.
Для проведения ремонтно-восстановитльных работ движение транспорта перекроют по улице Чкалова в Центральном районе, от улицы Фалеевской до Декабристов.
Ранее сообщалось, что с инспекторской дороги водовода «Днепр-Николаев» неизвестные продолжают воровать плиты.