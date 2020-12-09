Кабинет министров Украины утвердил официальную дату начала жесткого карантина, он начнется с 8 января и будет действовать до 24 января.

Об этом заявил Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

— До конца года осталось три недели. Поэтому правительство решило не вводить карантин. В то же время сегодня мы утвердим ограничения на следующий год, - заявил он.

По словам министра, чтобы не допустить второй волны заражения коронавирусом, будут введены усиленные новые ограничения.

Напомним, президент Владимир Зеленский рекомендовал правительству не вводить локдаун в декабре.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки от COVID-19 умерли 276 человек. Это новый антирекорд.