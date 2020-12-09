В ноябре украинские номера перешли 32,2 тысяч иномарок с пробегом - это на 12% больше по сравнению с показателем ноября прошлого года.

Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины Укравтопром.

– В результате количество регистраций импортируемого секонд-хенда в 4,5 раза превысило объем ноябрьского рынка новых авто. Самым популярным автомобилями среди перешедших в ноябре на украинскую «прописку» были: Renault Megane - 2046 шт.; Volkswagen Passat - 1731 шт.; Skoda Octavia - 1643 шт.; Volkswagen Golf - 1579 шт.; Ford Focus - 1249 шт., - говорится в сообщении.

Всего с начала года на украинские номера перешли более 313,3 тысяч ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей - это в четыре раза больше реализации новых машин за тот же период.

Напомним, с увеличением спроса на электрические автомобили в Британии открывают первую автозаправочную станцию рассчитанную только для электрокаров.