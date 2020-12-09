Пятый президент, лидер партии «Европейская солидарность» в годовщину Нормандской встречи в Париже предложил конкретные шаги на пути к обеспечению мира на Донбассе.
Об этом говорится в видеообращении Порошенко, передает пресс-служба «ЕС».
По мнению Порошенко, власть должна через восстановление реформ, соблюдения верховенства права, удачи на антикоррупционном фронте и экономический рост укреплять устойчивость Украины в противостоянии российскому агрессору.
Кроме того, он предлагает:
– Я хочу, чтобы власть из допущенных ошибок сделала выводы. Нормандский процесс, за разблокировку которого кое-кто повесил себе медальку, - остановлено. Заморожен процесс освобождения украинских заложников. А Цемаха, который сбивал «Боинг»; беркутов, которые должны были назвать в суде заказчиков расстрела Майдана; наемников-вагнеровцвв Путин уже получил. Украина зато потеряла ключевых исполнителей и свидетелей преступлений российского руководства, - говорит Петр Порошенко.
Он также предостерегает, что зыбкая пауза на Донбассе в любой момент может взорваться новой эскалацией.
– На дипломатическом фронте украинская власть практически свернула борьбу с Кремлем. Это дезориентирует наших международных партнеров, - отмечает Порошенко.
По его мнению, ключевым позитивом является активность проукраинских сил и настоящих патриотов, которые не позволили власти пересечь «красные линии».
– Европейская Солидарность в сотрудничестве с обществом и волонтерами будет следить, чтобы не допустить капитуляции под видом мира. Мы готовы подставить плечо власти, если она этого захочет, чтобы консолидированными усилиями восстановить территориальную целостность и суверенитет Украины, - подчеркивает Порошенко.
Напомним, Петр Порошенко убежден, что внутриполитическая ситуация в Украине имеет все признаки кризиса государственного управления.
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Пятый президент, лидер партии «Европейская солидарность» в годовщину Нормандской встречи в Париже предложил конкретные шаги на пути к обеспечению мира на Донбассе.
Об этом говорится в видеообращении Порошенко, передает пресс-служба «ЕС».
По мнению Порошенко, власть должна через восстановление реформ, соблюдения верховенства права, удачи на антикоррупционном фронте и экономический рост укреплять устойчивость Украины в противостоянии российскому агрессору.
Кроме того, он предлагает:
– Я хочу, чтобы власть из допущенных ошибок сделала выводы. Нормандский процесс, за разблокировку которого кое-кто повесил себе медальку, - остановлено. Заморожен процесс освобождения украинских заложников. А Цемаха, который сбивал «Боинг»; беркутов, которые должны были назвать в суде заказчиков расстрела Майдана; наемников-вагнеровцвв Путин уже получил. Украина зато потеряла ключевых исполнителей и свидетелей преступлений российского руководства, - говорит Петр Порошенко.
Он также предостерегает, что зыбкая пауза на Донбассе в любой момент может взорваться новой эскалацией.
– На дипломатическом фронте украинская власть практически свернула борьбу с Кремлем. Это дезориентирует наших международных партнеров, - отмечает Порошенко.
По его мнению, ключевым позитивом является активность проукраинских сил и настоящих патриотов, которые не позволили власти пересечь «красные линии».
– Европейская Солидарность в сотрудничестве с обществом и волонтерами будет следить, чтобы не допустить капитуляции под видом мира. Мы готовы подставить плечо власти, если она этого захочет, чтобы консолидированными усилиями восстановить территориальную целостность и суверенитет Украины, - подчеркивает Порошенко.
Напомним, Петр Порошенко убежден, что внутриполитическая ситуация в Украине имеет все признаки кризиса государственного управления.