Новобугская и Мигиевская территориальные общины Николаевской области были выбраны Программой «U-LEAD с Европой» для поддержки в разработке стратегий развития.

Об этом сообщает Николаевский региональный офис Программы «U-LEAD с Европой».

Известно, что всего программа получила 183 заявки от украинских общин, из них выбрали 48 победителей, то есть по две общины из каждой области.

Оценивалось качество предложения, обязательство начать работу с разработки стратегий развития, а также наличие соответствующих наработок и кадровых ресурсов.

— Стратегическое планирование развития в общинах позволит активизировать развитие экономики и человеческого потенциала. В перспективе именно наличие качественно разработанных стратегий позволит общинам получить наибольшие дивиденды от внедрения децентрализации, - прокомментировал Олег Ильницкий, руководитель Николаевского регионального офиса Программы «U-LEAD с Европой».

Стратегия развития общины является важной составляющей общегосударственной политики планирования развития. Кроме того, в этом документе будут отражаться ключевые приоритеты развития территорий общины, региона и государства, что, в свою очередь, будет способствовать привлечению дополнительных средств и инвестиций.

Программа «U-LEAD с Европой» поддерживает децентрализацию и региональную политику в Украине, реализуется при участии ряда доноров и совместно финансируется Европейским Союзом и его государствами-членами Данией, Эстонией, Германией, Польшей и Швецией.