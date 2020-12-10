Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил о начале в стране вакцинации от COVID-19 в кратчайшие сроки.
Об этом сообщает Anadolu.
— В ближайшие дни в страну поэтапно начнет поступать 50 млн доз вакцины. Дальнейшие шаги правительства будут зависеть от краткосрочной и долгосрочной безопасности и эффективности этих вакцин, — сказал Фахреттин Коджа.
Фахреттин Коджа отметил, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной.
Сейчас Турция ожидает поставки в страну 50 млн доз вакцины, заказанных у китайской компании SinoVac. Правительство страны также ведет переговоры о приобретении вакцины, разработанной компанией Pfizer в сотрудничестве с BioNTech.
Ранее сообщалось, что Израиль начнет вакцинацию населения в конце декабря.
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Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил о начале в стране вакцинации от COVID-19 в кратчайшие сроки.
Об этом сообщает Anadolu.
— В ближайшие дни в страну поэтапно начнет поступать 50 млн доз вакцины. Дальнейшие шаги правительства будут зависеть от краткосрочной и долгосрочной безопасности и эффективности этих вакцин, — сказал Фахреттин Коджа.
Фахреттин Коджа отметил, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной.
Сейчас Турция ожидает поставки в страну 50 млн доз вакцины, заказанных у китайской компании SinoVac. Правительство страны также ведет переговоры о приобретении вакцины, разработанной компанией Pfizer в сотрудничестве с BioNTech.
Ранее сообщалось, что Израиль начнет вакцинацию населения в конце декабря.