Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил о начале в стране вакцинации от COVID-19 в кратчайшие сроки.

Об этом сообщает Anadolu.

— В ближайшие дни в страну поэтапно начнет поступать 50 млн доз вакцины. Дальнейшие шаги правительства будут зависеть от краткосрочной и долгосрочной безопасности и эффективности этих вакцин, — сказал Фахреттин Коджа.

Фахреттин Коджа отметил, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной.

Сейчас Турция ожидает поставки в страну 50 млн доз вакцины, заказанных у китайской компании SinoVac. Правительство страны также ведет переговоры о приобретении вакцины, разработанной компанией Pfizer в сотрудничестве с BioNTech.

Ранее сообщалось, что Израиль начнет вакцинацию населения в конце декабря.