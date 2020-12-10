Канцлер Германии Ангела Меркель выступила за усиление карантинных мероприятий в стране. По ее мнению, локдаун должен начаться с 24 декабря.

Об этом пишет DW.

Она указала на серьезность рекомендаций Национальной академии наук «Леопольдина». Ученые выступили за введение жесткого локдауна с 24 декабря как минимум до 10 января.

Меркель выступила за закрытие на этот период школ и магазинов. Каникулы в школах она предлагает начать 16 декабря.

По ее словам, введение более жестких карантинных ограничений поможет снизить показатель заболеваемости до 50 новых заражений за семь дней из расчета на 100 тысяч человек.

— В противном случае мы будем снова и снова терять контроль над пандемией, — сказала канцлер.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил официальную дату начала жесткого карантина, он начнется с 8 января и будет действовать до 24 января.