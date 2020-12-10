Специальная мониторингоая миссия ОБСЕ зафиксировала учения с боевой стрельбой в Луганской области. Их проводили боевики вблизи населенного пункта Депрерадовка.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ от 9 декабря, сообщает РБК-Украина.

Так, в Луганской области Миссия зафиксировала 45 нарушений режима прекращения огня — выстрелы и очереди из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета.

«Эти нарушения оценены как учения с боевой стрельбой, проходившие в пределах зоны безопасности в нарушение решения Трехсторонней контактной группы (ТКГ) от 3 марта 2016 года, согласно которому учения с боевой стрельбой в зоне безопасности запрещены», — говорится в сообщении.

Кроме того, СММ зафиксировала 16 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области. Стреляли вблизи населенных пунктов Корсунь и Александровское.

Напомним, Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ фиксирует размещение тяжелой техники боевиков на Донбассе возле линии разграничения. Это свидетельствует о нарушении соглашения о перемирия.