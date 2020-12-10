В Украине за прошедшие сутки подтвердили 13 371 новый случай заражения коронавирусом. При этом в стране продолжает сохраняться положительная динамика распространения COVID-19 - выздоровели за вчера 13 903 пациента.

Об этом в Facebook заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Так, за сутки было проведено 67 142 тестирования на коронавирус. Из них методом ПЦР - 41 279, методом ИФА - 25 863. При этом было госпитализировано 2993 человека.

Больше всего новых случаев выявили в Киеве (1899), Запорожской (1060), Днепропетровской (835), Черкасской (721) и Харьковской (719) областях.

С начала пандемии в Украине подтвердили COVID-19 уже у 858 714 человек, умерли - 14 470 (+266), выздоровели - 465 021. Активными больными остаются 393 693 пациента.

Напомним, согласно данным университета Джона Хопкинса, за последние сутки в США от коронавируса нового типа COVID-19 умерли 2939 человек.