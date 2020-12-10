Власти Эстонии вводят дополнительные антикоронавирусные ограничения. С 14 декабря и до 4 января все учебные заведения (школы, институт, университеты) закроют. При этом, если распространение заболеваемости не приостановится, то ограничения продлят.

Об этом сообщает ERR.

Все ученики, включая первоклассников, перейдут на дистанционное обучение. Офлайн обучение могут проходить только дети с особыми образовательными потребностями, но при условии соблюдения противоэпидемических мер. Экзамены также разрешат проводить в учебных заведениях. Детские сады и ясли продолжат работу.

На время ограничений будет остановлена деятельность любых спортивных клубов и секций — спортом можно заниматься только индивидуально. Профессиональных спортсменов запрет не коснется.

Власти усилили и контроль за пересечением границ, а также надзор за выполнением требования самоизоляции.

Напомним, с 5 декабря в Эстонии работают ограничения для заведений и магазинов. Ресторанам и барам разрешено работать с 6:00 до 22:00, а для магазинов ввели ограничение на максимально допустимое количество клиентов в помещении.