Мэру Харькова Геннадию Кернесу повысили зарплату.

Об этом сообщает местное издание Kharkiv.Today.

Такое решение принял городской совет Харькова по предложению директора департамента бюджета и финансов, вице-мэра Татьяны Таукешевой.

По ее словам, Кернесу установили надбавку за выслугу лет в размере согласно стажу работы, которая дает право на получение дополнительных 20% от должностного оклада. Также есть доплата за научную степень кандидата наук в размере 5% от оклада, надбавка за доступ к гостайне (от 5 до 10%), надбавка за выполнение особо важной работы в размере 100%.

– И ежемесячное премирование в размере уровня текущего года, - сообщила Таукешева.

Во время сессии за надбавки Кернесу голосовали без обсуждений, предложение поддержали 67 депутатов из 84. Таким образом, суммы надбавок составят от 5% до 100%.

Напомним, в Харькове в среду, 9 декабря, прошла первая сессия горсовета нового созыва, на которой мэром города признали Геннадия Кернеса, несмотря на его длительное отсутствие.

Отметим, Геннадий Кернес не появлялся на публике с конца августа, когда у него диагностировали COVID-19 и двустороннее воспаление легких. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали в Берлин на лечение в клинику «Шарите». 2 октября бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс сообщил, что Кернес получил отрицательный тест на COVID-19. Мэрия Харькова уже несколько раз опровергала слухи о смерти Кернеса.