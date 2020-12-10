В Кабинете министров ожидают объявления даты миссии Международного валютного фонда. Дату ожидают уже в ближайшие дни.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал в интервью Украинской правде.
– И фактически с МВФ ожидаем ближайшие дни объявления того, как мы движемся, объявления даты миссии и, соответственно, продолжения работы. Это, конечно, поможет нам в привлечении так называемых коротких заимствований до момента получения основной суммы кредита, - сказал глава правительства.
Как сообщалось, Минфин согласовал проект бюджета на 2021 год с МВФ.
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В Кабинете министров ожидают объявления даты миссии Международного валютного фонда. Дату ожидают уже в ближайшие дни.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал в интервью Украинской правде.
– И фактически с МВФ ожидаем ближайшие дни объявления того, как мы движемся, объявления даты миссии и, соответственно, продолжения работы. Это, конечно, поможет нам в привлечении так называемых коротких заимствований до момента получения основной суммы кредита, - сказал глава правительства.
Как сообщалось, Минфин согласовал проект бюджета на 2021 год с МВФ.