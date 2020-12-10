Против сына новоизбранного президента США Джо Байдена ведется расследование касательно уклонения от уплаты налогов.

Об этом пишет BBC.

Следствие ведется федеральной прокуратурой штата Делавэр. Хантер Байден в своем заявлении выразил уверенность, что «объективный анализ» покажет, что он вел свои дела «законно и надлежащим образом».

В заявлении команды говорится, что Хантер «преодолел трудные испытания, включая жестокие нападки последних месяцев, только чтобы стать сильнее». Сын Байдена добавил, что узнал о расследовании во вторник. Он не стал раскрывать никаких подробностей.

Напомним, 14 октября газета New York Post опубликовала якобы переписку Хантера Байдена с высокопоставленным сотрудником украинской компании Burisma Вадимом Пожарским. В ней говорится, что Джо Байден, будучи вице-президентом США, в 2015 году благодаря сыну встречался с Пожарским, хотя позднее утверждал, что подобного рода контактов у него никогда не было.

В тот же день NYP опубликовали вторую порцию «компромата» на Хантера Байдена, в которой говорится о его связи с китайскими чиновниками, а также присутствуют его фотографии в состоянии наркотического опьянения. По информации издания, материалы нашли на забытом ноутбуке, который якобы принадлежал Байдену-младшему.