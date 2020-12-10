Работы по реконструкции международной автомобильной дороги М14 Одесса — Мелитополь — Новоазовск на участке Одесса — Николаев — Херсон планируют начать уже в следующем году.

Об этом вчера, 9 декабря, в комментарии НикВести рассказал народный депутат Украины Игорь Негулевский.

По его словам, реконструкция предусматривает расширение трассы с 2 до 4 полос, которые будут строиться в бетоне, как это сделано на трассе Н-14 «Николаев - Кропивницкий».

— На следующий год очень грандиозные планы - это хайвей «Одесса - Николаев - Херсон». Плюс 2 полосы в бетоне, - сказал Игорь Негулевский.

Также об этом проекте рассказал глава Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый.

По его словам, сейчас идут активные работы по проектированию дороги.

— Хайвей уже полным ходом проектируется, сейчас самая активная фаза идет от Одессы до Николаева, проектирование идет более быстро. И дальше мы идем по объездной к Херсону, - сказал Владислав Невеселый.

Ранее сообщалось, что проект бетонной трассы между Одессой и Херсоном предполагает строительство нового моста в Николаеве.

В начале этого года сообщалось, что в «Укравтодоре» сообщили, что готовят технико-экономическое обоснование для расширения трассы «Одесса-Николаев-Херсон» до 4 полос.