Депутат Николаевского областного совета от фракции «Наш край» Тахир Садридинов не отказался от планов взяться за развитие здания бывшего кинотеатра «Искра», которое находится в областной коммунальной собственности.

Такое мнение он озвучил НикВести.

Депутат рассказал, что на месте разграбленного здания «Искры» готов сделать спортивное или детское развлекательное учреждение, а также привести в порядок парк «Лески».

— У меня есть полная программа развития парка «Лески», есть Генеральный план. Готов встретиться и показать план с беговыми и велосипедными дорожками. Также (нужно – прим.) почистить озеро, навести порядок с «Искорой». У меня есть хороший инвестор, частично и я сам являюсь инвестором. Единственный вопрос, оказалось, что там много судебных дел по занимаемым участкам теми или иными компаниями. Мы встретились с этими компаниями, это очень долгие переговоры, очень иного есть нарушений. Пока все это привели в порядок. Понимаете, когда берешь в области или городе тот или иной объект, то автоматически говорят, что «он хочет его купить», получаются какие-то непонятные разговоры. Я от этой цели не отказался. Бывшему и нынешнему губернатору хочу сказать, что эта идея есть, хотим там сделать спортивную арену, может, боксерскую, а может и «развивашку» детскую, - рассказал Тахир Садридинов.

Он добавил, что для начала реализации проекта указанный объект нужно либо отдать в концессию, либо продать. Тахир Садридинов озвучил еще один вариант – передать на баланс города, но не просто, чтобы потом горсовет его продал, а с развитием.

— Либо отдать городу, чтобы тогда город вышел инвестором, чтобы как-то ввести его в программу развития. Сегодня получается, что ни сам не гам, ни другому не дам, - добавил Тахир Садридинов.

Напомним, полиция открыла уголовное производство на должностных лиц Николаевской областной государственной администрации и областного совета из-за того, что те не обеспечили надлежащую охрану здания бывшего кинотеатра «Искра».

В свою очередь глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заявила, что потребует увольнений ответственных чиновников Николаевской ОГА, которые довели здание бывшего кинотеатра «Искра» до полного разрушения.

Также отметим, что глава фракции «Оппозиционный блок» в Николаевском городском совете Игорь Дятлов заявил, что за последние 2 года зданию кинотеатра «Искра» нанесли ущерб на сумму около 100 миллионов гривен.

Первый заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Вячеслав Бонь заявил, что с 3 июня будет организована круглосуточная охрана здания бывшего кинотеатра «Искра». Он также считает, что здание бывшего кинотеатра нужно передать в коммунальную собственность Николаева на безоплатной основе, если городские власти будут понимать, что с ним делать и где брать деньги на его реконструкцию.

Также экс-глава Николаевской областной государственной администрации Николай Круглов заявил, что разрушенное здание кинотеатра «Искра» должно вернуться в городскую коммунальную собственность Николаева.

В свою очередь, Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что город примет в коммунальную собственность разграбленное здание бывшего кинотеатра «Искра» только после того, как оно будет восстановлено за деньги бюджета Николаевского облсовета.

Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заявила, что разграбленное здание бывшего кинотеатра «Искра» нужно выставить на аукцион и продать в частные руки для открытия там социального объекта. В свою очередь, Александр Сенкевич заявил, что обратился к Виктории Москаленко с просьбой рассмотреть предложение о возврате «Искры» в коммунальную собственность города, однако не получил никакого ответа.