Генерального директора крымско-татарского телеканала ATR Ленура Ислямова заочно приговорили к 19 годам заключения за диверсию.

Об этом сообщает российское агентство ТАСС.

– Окончательно назначить Ислямову Ленуру Эдемовичу наказание путем частичного сложения, определив к отбытию наказания в виде 19 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выступлением в средствах массовой информации, и ограничением свободы сроком на 1 год. Местом отбытия наказания Ислямову определить колонию строгого режима, - говорится в приговоре «Верховного суда» Крыма.

Ислямова обвиняли в создании незаконного вооруженного формирования, подготовке диверсий, а также в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России.

Ленур Ислямов — вице-президент Всемирного конгресса крымских татар и генеральный директор ATR. С апреля по май 2014 года занимал должность «заместителя председателя Совета министров Республики Крым» после аннексии полуострова. Ислямов был одним из активных участников гражданской блокады Крыма в 2015 году.