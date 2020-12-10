Президента Национальной академии аграрных наук (НААН) Ярослава Гадзало разоблачили на взятке. По данным следствия, он за машину обещал включить человека в список претендентов на звание академика.
Об этом в Facebook сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.
По ее словам, президенту НААН уже сообщили о подозрении. Он якобы за такую взятку должен был включить кандидата в список претендентов на замещение вакансий академиков.
Отметим, на сегодня должность президента НААН занимает Ярослав Гадзало.
Напомним, в 2019 году журналисты рассказали, как руководители Национальной академии аграрных наук Украины и их родственники становятся владельцами земельных участков на территориях, которые ранее использовались подчиненными академии исследовательскими учреждениями.
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Президента Национальной академии аграрных наук (НААН) Ярослава Гадзало разоблачили на взятке. По данным следствия, он за машину обещал включить человека в список претендентов на звание академика.
Об этом в Facebook сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.
По ее словам, президенту НААН уже сообщили о подозрении. Он якобы за такую взятку должен был включить кандидата в список претендентов на замещение вакансий академиков.
Отметим, на сегодня должность президента НААН занимает Ярослав Гадзало.
Напомним, в 2019 году журналисты рассказали, как руководители Национальной академии аграрных наук Украины и их родственники становятся владельцами земельных участков на территориях, которые ранее использовались подчиненными академии исследовательскими учреждениями.