Президента Национальной академии аграрных наук (НААН) Ярослава Гадзало разоблачили на взятке. По данным следствия, он за машину обещал включить человека в список претендентов на звание академика.

Об этом в Facebook сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

По ее словам, президенту НААН уже сообщили о подозрении. Он якобы за такую взятку должен был включить кандидата в список претендентов на замещение вакансий академиков.

Отметим, на сегодня должность президента НААН занимает Ярослав Гадзало.

Напомним, в 2019 году журналисты рассказали, как руководители Национальной академии аграрных наук Украины и их родственники становятся владельцами земельных участков на территориях, которые ранее использовались подчиненными академии исследовательскими учреждениями.