В четверг, 10 декабря, депутаты Николаевского городского совета после торжественного заседания в Николаевском академическом художественном русском драматическом театре перешли в сессионный зал для рассмотрения повестки дня.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
В повестке дня 2 вопроса:
Первый вопрос утвердили 54 голосами «За».
Перед рассмотрением первого вопроса Александр Сенкевич объявил о конфликте интересов и сказал, что не примет участие в голосовании.
— В прошлый раз я не сообщил о конфликте интересов, проголосовал за свою зарплату. За это получил 2 протокола о коррупции и был назван «одним из трех наибольших коррупционеров Украины», это по версии одного из интернет-изданий, - сказал Александр Сенкевич.
После этого он сказал, что его зарплата составит 45 тысяч 792 гривны «на руки».
Как известно, 10 декабря, начала работу первая сессия Николаевского городского совета 8 созыва.
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В четверг, 10 декабря, депутаты Николаевского городского совета после торжественного заседания в Николаевском академическом художественном русском драматическом театре перешли в сессионный зал для рассмотрения повестки дня.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
В повестке дня 2 вопроса:
Первый вопрос утвердили 54 голосами «За».
Перед рассмотрением первого вопроса Александр Сенкевич объявил о конфликте интересов и сказал, что не примет участие в голосовании.
— В прошлый раз я не сообщил о конфликте интересов, проголосовал за свою зарплату. За это получил 2 протокола о коррупции и был назван «одним из трех наибольших коррупционеров Украины», это по версии одного из интернет-изданий, - сказал Александр Сенкевич.
После этого он сказал, что его зарплата составит 45 тысяч 792 гривны «на руки».
Как известно, 10 декабря, начала работу первая сессия Николаевского городского совета 8 созыва.