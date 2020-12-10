В четверг, 10 декабря, депутаты Николаевского городского совета после торжественного заседания в Николаевском академическом художественном русском драматическом театре перешли в сессионный зал для рассмотрения повестки дня.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

В повестке дня 2 вопроса:

О ранге должностного лица местного самоуправления и условиях оплаты труда городского головы

О создании временной комиссии Николаевского горсовета для разработки проекта Регламента горсовета, Положения о постоянных комиссиях горсовета, а также для получения предложений по составу постоянных депутатских комиссий горсовета.

Первый вопрос утвердили 54 голосами «За».

Перед рассмотрением первого вопроса Александр Сенкевич объявил о конфликте интересов и сказал, что не примет участие в голосовании.

— В прошлый раз я не сообщил о конфликте интересов, проголосовал за свою зарплату. За это получил 2 протокола о коррупции и был назван «одним из трех наибольших коррупционеров Украины», это по версии одного из интернет-изданий, - сказал Александр Сенкевич.

После этого он сказал, что его зарплата составит 45 тысяч 792 гривны «на руки».

Как известно, 10 декабря, начала работу первая сессия Николаевского городского совета 8 созыва.