Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала заключительный рейтинг национальных сборных по итогам 2020 года. Украина занимает в нем 24 место.

Список сильнейших команд опубликован на сайте организации.

В связи с тем, что с момента последнего обновления не было международных пауз, положение большинства команд не изменилось. По сравнению с предыдущим рейтингом Украины сохранила позицию и имеет 1521 балл. Среди представителей УЕФА национальная команда на 16 месте.

В третий раз подряд итоговый рейтинг года возглавляет сборная Бельгии. Действующие чемпионы мира французы занимают второе место. Далее располагаются Бразилия, Англия и Португалия. В десятку лучших сборных мира также вошли Испания, Аргентина, Уругвай, Мексика и Италия.