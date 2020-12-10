Хозяйственный суд Николаевской области взыскал с предпринимателя, который незаконно использовал земельный участок в Очакове 225 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

По информации прокураторы, частник регулярно пользовался земельным участком площадью 0,5 гектара на основании договора аренды, истекшего ещё в 2016 году. На территории земельного участка располагаются автостоянка с служебным зданием и незаконно построенный самострой.

Учитывая, что бизнесмен бесплатно пользовался землей с 2016 года без надлежащей документации, суд принял решении о взыскании с него 225 тысяч гривен в бюджет Очакова.

Также суд принял решение о сносе самовольно построенного здания на спорном земельном участке, приговор суда вступил в законную силу и находится на принудительном исполнении.

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