В столице Азербайджана Баку прошел военный парад в честь победы в Нагорном Карабахе.
Об этом сообщает местное издание CBC.
Для участия в военном параде прибыл президент Турции Реджеп Эрдоган. В параде также приняли участие 2 783 турецких солдат - по количеству погибших азербайджанских военных в конфликте в Нагорном Карабахе.
Отмечается, что на параде была представлена новейшая бронетехника, ракетные и артиллерийские установки, системы противовоздушной обороны, вертолеты и беспилотные летательные аппараты.
Зрителям продемонстрировали трофеи и флаг армянской воинской части.
Напомним, глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что согласился на перемирие с Азербайджаном в Нагорном Карабахе, чтобы избежать гибели тысяч армянских военных.
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В столице Азербайджана Баку прошел военный парад в честь победы в Нагорном Карабахе.
Об этом сообщает местное издание CBC.
Для участия в военном параде прибыл президент Турции Реджеп Эрдоган. В параде также приняли участие 2 783 турецких солдат - по количеству погибших азербайджанских военных в конфликте в Нагорном Карабахе.
Отмечается, что на параде была представлена новейшая бронетехника, ракетные и артиллерийские установки, системы противовоздушной обороны, вертолеты и беспилотные летательные аппараты.
Зрителям продемонстрировали трофеи и флаг армянской воинской части.
Напомним, глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что согласился на перемирие с Азербайджаном в Нагорном Карабахе, чтобы избежать гибели тысяч армянских военных.