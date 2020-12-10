В столице Азербайджана Баку прошел военный парад в честь победы в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает местное издание CBC.

Для участия в военном параде прибыл президент Турции Реджеп Эрдоган. В параде также приняли участие 2 783 турецких солдат - по количеству погибших азербайджанских военных в конфликте в Нагорном Карабахе.

Отмечается, что на параде была представлена новейшая бронетехника, ракетные и артиллерийские установки, системы противовоздушной обороны, вертолеты и беспилотные летательные аппараты.

Зрителям продемонстрировали трофеи и флаг армянской воинской части.

Напомним, глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что согласился на перемирие с Азербайджаном в Нагорном Карабахе, чтобы избежать гибели тысяч армянских военных.