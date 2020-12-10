По состоянию на 8 декабря 67 новоизбранных депутатов получили ноль голосов в округах, но избирались в советы местного уровня.

Об этом сообщает общественное движение «Честно».

«Это стало возможным потому, что эти же депутаты баллотировались в списках проходных партий. Каждый второй «нулевой» депутат — это представитель «Оппозиционного платформы — За жизнь», — отмечают в «Честно».

В общем 31 кандидат от «ОПЗЖ» стал депутатом, несмотря на 0 голосов избирателей. «Нулевых» депутатов нет только в областных советах и районных советах в городе.

Рекордсменами по количеству «нулевых» избранников в районных и городских советах стали Луганская и Донецкая области.

Среди них больше всего «нулевых» в Северодонецком райсовете Луганской области — 20 из 54 депутатов райсовета.

Напомним, что в четверг, 10 декабря, начала работу первая сессия Николаевского городского совета 8 созыва.