Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Александр Гайду заявил, что строительство мостового перехода через реку Южный Буг в Николаеве планируют начать в 2022 году.

Об этом он рассказал в комментарии НикВести.

По его словам, проектно-сметная документация «японского» моста будет разработана к концу следующего года, а его строительство начнется в 2022 году и продлится порядка 8 лет.

— В ближайшие пять лет николаевцы не увидят этот мост, проектирование запланировано до конца 21-го года, если всё будет хорошо, то в конце 21-го года мы получим проект. До этого проекта должно быть согласование японско-украинской стороны о финансировании. Будет предТЭО, ТЭО, и потом финансирование этого проекта. Строительство начнётся скорее всего в 22-м году и продлится порядка 8 лет. Это достаточно сложный проект и наша задача сегодня совместно с министерством объединить этот проект вместе с объездной дорогой. Если мы объединим это в один транспортный коридор, то это даст возможность не только разгрузить город, но и увеличить трафик через регион. Это будет серьёзный инфраструктурный проект, один из немногих в нашей стране, - сказал Александр Гайду.

Александр Гайду

При этом Александр Гайду рассказал о нескольких вариантах строительства данного моста, в частности, сделать его подвесным.

— Есть 4 варианта строительства этого моста, и японская сторона очень заинтересована в том, чтобы проект продвигался. Для Украины это огромный толчок, достаточно серьёзный инфраструктурный проект не только для региона, но и в целом для страны. Есть уникальный вид этого моста — это подвесной мост, аналог тому, который в Турции. Основная задача, поставленная японцами, — это именно такой красивый вид и выгодные условия для работы. Во-первых, это кредитование до 1% годовых, каникулы до 15 лет и сам кредитный договор до 40 лет. То, что вызвало стопор в переговорном процессе — сначала японцы хотели быть единоличными подрядчиками. Сегодня этот вопрос решён, и в рамках этого договора подрядчиками могут быть и украинские предприятия, - сказал Александр Гайду.

Он также отметил, что представители японской компании «JICA» настаивают, что проект строительства моста был максимально приближённым к их проекту.

— Сейчас ведётся совместная работа Службы автодорог, Укравтодора и представителей японской компании «JICA» для имплементации их проекта в проект украинской стороны. Но основная задача и просьба японской стороны — чтобы проект Украины не особо отличался от их проекта, потому что они провели очень большую работу, исследовали грунты, и на основании этого считают, что мост можно передвигать ненамного от локации, которая есть на карте, - добавил Александр Гайду.

Ранее сообщалось, что киевская компания «Інтерпроект» получила подряд по разработке проекта строительства мостового перехода через реку Южный Буг в городе Николаеве, согласившись выполнить работы за 33,6 миллионов гривен.

Отметим, что планы построить в Николаеве новый мост озвучиваются уже на протяжении многих лет. В 2013 году в Николаеве презентовали проект строительства мостового перехода через Южный Буг, который планировалось построить за пять лет. Общая стоимость строительства оценивалась в 3,5 миллиарда гривен. Проект предусматривал строительство участка дороги по обеспечению соединения «Одесса — Мелитополь — Новоазовск» с участком дороги в районе села Половинки Николаевского района. В сентябре 2013 года в Николаев приезжал посол Японии, который подтвердил важность строительства мостового перехода через Южный Буг.

Однако в итоге японские инвесторы приняли решение профинансировать реконструкцию канализационных сетей в поселке Бортничи под Киевом вместо строительства моста в Николаеве.

В 2018 году переговоры о строительстве моста были возобновлены. По мнению мэра Николаева Александра Сенкевича, которое он озвучил в прошлом году, строительство так называемого «японского моста» в Николаеве может начаться в 2022 году и закончиться через 4 года.

В июне этого года стало известно, что инвестпроект реконструкции международной автомобильной дороги М-14 Одесса — Мелитополь — Новоазовск на участке Одесса — Николаев — Херсон предусматривает строительство нового моста в Николаеве.

Также в прошлом году представители японской компании JICA представили в Николаеве результаты исследования в рамках подготовки проекта строительства моста через Южный Буг в Николаеве.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич обратился к министру инфраструктуры Украины Владиславу Криклию и в «Укравтодор» с просьбой ускорить процесс по получению кредита на строительство так называемого «японского» моста в Николаеве.