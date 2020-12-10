Министерство обороны Украины, которое несколько дней назад предложило работу главреду издания «Цензор.НЕТ» Юрию Бутусову, сообщило, что договориться о его трудоустройстве не удалось.

Об этом Минобороны написало на своей странице в Facebook.

«Истинная идея привлечь Юрия Бутусова к работе в рамках Министерства обороны не предусматривала предложения ему должности заместителя, 1-го заместителя, министра обороны. Для подобной быстрой карьеры должны быть соответствующие профессиональные основания, которые, по оценке кадрового органа МОУ, у кандидата Бутусова пока отсутствуют. По результатам беседы с уважаемым журналистом сегодня, кадровые службы вынуждены сообщить об отсутствии вакансий, соответствующих уровню его амбиций, что сейчас превышают его уровень необходимых компетенций», — говорится в заявлении МОУ.

Юрий Бутусов является главным редактором издания «Цензор.НЕТ», который активно освещает тему вооруженного конфликта на Донбассе и давно критикует Министерство обороны.

8 декабря Министерство обороны Украины предложило ему одну из должностей в ведомстве. Юрий Бутусов заявил, что принимает предложение и ждет встречи с Президентом Владимиром Зеленским или министром обороны Андреем Тараном.

«Поскольку все должности директоров департаментов по закону могут быть заняты исключительно на конкурсной основе, Минобороны не может мне обеспечить любую из этих должностей, иначе это будет в чистом виде коррупция. Таким образом, для занятия должностей гражданскими лицами, влияющих на принятие решений, на данный момент открыты только должности министра и заместителей министра», — написал журналист.

При этом он утверждал, что считает предложение Минобороны «попыткой банального подкупа». Журналист заявил, что в МОУ хотят дать ему выгодную должность, чтобы он прекратил о них писать.

Ранее Государственное бюро расследований вызвало украинских журналистов Янину Соколову и Юрия Бутусова на допрос по делу о срыве спецоперации по задержанию «вагнеровцев». В ГБР жалуются, что «никто из спецслужб» не приходит свидетельствовать по «делу вагнеровцев».