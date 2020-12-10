Евросоюз продлил на полгода экономические санкции против России. Они связаны с оккупацией Крыма.
Об этом сообщил журналист Рикард Жозвяк, пишет РБК-Украина.
Это решение было принято на саммите стран Евросоюза. Его оформят в документ уже на следующей неделе.
Ранее Австралия продлила санкции против Российской Федерации, введенные за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.
Напомним, в прошлом году Австралия ввела санкции против 7 граждан Российской Федерации, причастных к нападению и захвату украинских кораблей и моряков в 2018 году.
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Евросоюз продлил на полгода экономические санкции против России. Они связаны с оккупацией Крыма.
Об этом сообщил журналист Рикард Жозвяк, пишет РБК-Украина.
Это решение было принято на саммите стран Евросоюза. Его оформят в документ уже на следующей неделе.
Ранее Австралия продлила санкции против Российской Федерации, введенные за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.
Напомним, в прошлом году Австралия ввела санкции против 7 граждан Российской Федерации, причастных к нападению и захвату украинских кораблей и моряков в 2018 году.