Евросоюз продлил на полгода экономические санкции против России. Они связаны с оккупацией Крыма.

Об этом сообщил журналист Рикард Жозвяк, пишет РБК-Украина.

Это решение было принято на саммите стран Евросоюза. Его оформят в документ уже на следующей неделе.

Ранее Австралия продлила санкции против Российской Федерации, введенные за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.