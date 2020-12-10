Активистка, участника АТО Маруся Звиробий будет баллотироваться от партии «Европейская солидарность» на довыборах в Верховную Раду по 87-му округу в Ивано-Франковской области.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

— Сегодня решающий день. Пока доеду в штаб «ЕС», еще имею право передумать, но зашла утром пораньше в гаджеты, посмотрела, что вся вражеская шобла уже взбесилась и бабосики московско-коломойские уже пошли работать. Значит, передумывать не будем, — написала она.

Маруся Звиробий объяснила, почему баллотируется от «Европейской солидарности».

— Именно в ЕС я имею наибольшее количество побратимов, поэтому, кроме дополнительных возможностей что-то изменить, присоединиться к политическим киборгам было бы почетно для меня. А мои права народного депутата будут открыты всей нашей ветеранской, волонтерской патриотической общественности. Ни одного дня не сошла с пути обороны своего государства, попробую еще получить для вас дополнительные инструменты влияния на ситуацию. Я не идеальна, совсем, но я боец за наше государство. И вы у меня бойцы! Нас в Верховной Раде явно недостаточно. Пожалуй, запоздалое это решение, но лучше поздно, чем ... это все ..., - написала она.

Напомним, что народный депутат от фракции «Европейская солидарность» София Федына вместе с военнослужащей ВСУ Марусей Звиробий обсуждали варианты смерти президента Владимира Зеленского после его визита к добровольцам в Золотом.

Фракция «Европейской солидарности» в парламенте заявляет, что начало уголовных производств за высказывания нардепа Софии Федыны является ограничением свободы слова и политическим преследованием.

Также Государственное бюро расследований подготовило проект подозрения депутату Софии Федыне из оппозиционной фракции «Европейская солидарность». Ее обвиняют в угрозах убийством президенту Владимиру Зеленскому (часть 1 статьи 346 Уголовного кодекса).