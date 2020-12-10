Если ситуация с распространением коронавируса в Украине ухудшится, то усиленные ограничения могут ввести раньше 8 января. Правительство сможет выбрать новую дату усиления карантина и предупредить об этом за 7 дней до введения.

Об этом в эфире программы «Право на владу» заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, пишет РБК-Украина.

По словам нардепа, прогнозы свидетельствуют о том, что декабрь Украина пройдет с показателями в пределах 16 тысяч случаев коронавируса на сутки.

— Никто не говорит, что это (усиление карантина, — прим.) будет именно 8 января. Если ситуация будет ухудшаться, правительство за 7 дней может предупредить о других датах... Никто не будет ждать 8 января. Я думаю, 8 января будет той пиковой нагрузкой. Новый год даст увеличение (заболеваемости, — ред.), никуда мы от этого не денемся, — подчеркнул Михаил Радуцкий.

Ранее сообщалось, что во время локдауна предусматривается: закрытие школ и детских садов; не будут работать государственные учреждения; запрет на обслуживание посетителей в ресторанах, кафе, барах; под запретом работа развлекательных заведений; будет запрещена деятельность фитнес-центров, спортзалов.